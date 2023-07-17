Москва, 17 июля, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Если для стран Запада так важно сохранение черноморской зерновой инициативы, они могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода «Тольятти — Одесса» на Украине для выполнения российских условий. Такое предложение в эфире «Соловьев Live» высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Если Запад говорит о том, что для них сохранение черноморской инициативы вопрос принципиально важный, они могут скинуться и восстановить аммиакопровод», — ответила Захаров на вопрос о том, как участники стамбульских договоренностей могут выполнить условия меморандума с Россией, если аммиакопровод разрушён.

Дипломат добавила, что западные страны вполне могут выделить деньги на его восстановление из тех колоссальных сумм, которые они тратят на финансирование украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка была заключена в июле 2022 года и несколько раз продлевалась.

Россия остановила действие зерновой сделки до выполнения всех своих условий — часть сделки, касающаяся РФ, не выполнена до сих пор, поэтому её действие прекращается. Об этом 17 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает своё функционирование с 18 июля. В Кремле заверили о том, что как только касающаяся России часть договорённостей будет выполнена, Москва незамедлительно вернётся к реализации сделки.

Руководство ООН не справилось со своей миссией по гарантиям выполнения части зерновой сделки по экспорту российской сельскохозяйственной продукции, заявила 17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД РФ назвали итоги зерновой сделки неутешительными, отметив, что практически сразу она была переведена на сугубо коммерческую основу, а не гуманитарную, как предполагалось. По данным ведомства, за время работы инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств пришлось менее 3%.

Также в МИД отметили, что подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор для вывоза украинского зерна использовались киевским режимом для проведения террористических атак.

Для России прекращение зерновой сделки обернётся позитивными последствиями, в том числе потому, что вырастут издержки по экспорту украинской сельхозпродукции, и российская продукция упрочит свои позиции, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

Совместный координационный центр в Стамбуле завершил 17 июля инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки.