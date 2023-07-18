Москва, 18 июля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Московская компания «Альцстор» за первое полугодие выпустила более 14,5 тысячи товаров для лежачих больных. Это почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«В столице производством лекарственных препаратов и медицинских изделий занимаются более 200 предприятий», — пояснил Овчинский. Московские компании выпускают широкий перечень товаров, в том числе для тяжелобольных и лежачих пациентов, добавил он. «Так, московская компания «Альцстор» за первое полугодие 2023-го изготовила свыше 14,5 тысячи таких изделий, что почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Овчинский.

Увеличения выпуска удалось достичь благодаря сотрудничеству с лечебно-профилактическими учреждениями, расширению ассортимента и каналов сбыта продукции. Изделия компании доступны на крупных маркетплейсах. На сегодняшний день линейка компании включает в себя более 100 позиций.

Размещение площадок в Москве позволяет компаниям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Так, для московских предприятий доступны более чем 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидии и целевые займы.