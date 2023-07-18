Москва, 18 июля, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Московская техническая школа (МТШ) и Национальный исследовательский университет «МИЭТ» запустили три новых курса. Учебные программы представлены в рамках направлений «микроэлектроника и фотоника» и «робототехника и сенсорика», рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ппесс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы МТШ представила курсы по фотонике и сенсорике

«Сегодня столичная промышленность нуждается в сотрудниках, которые обладают компетенциями в работе с инновационными технологиями. Для удовлетворения этой потребности мы реализуем образовательный проект «Московская техническая школа», который готовит специалистов для работы в высокотехнологичных отраслях промышленности», — пояснил Овчинский. МТШ постоянно расширяет свой список партнеров и открывает новые направления и курсы, добавил он. «Так, к проекту присоединился национальный исследовательский университет «МИЭТ», с которым было запущено три новых программы — «теоретические основы фотоники», «прикладная интегральная фотоника» и «технологии передачи данных в сенсорных сетях», — рассказал Овчинский.

В рамках курса по направлению «микроэлектроника и фотоника» идет изучение теории фотоники. Акцент делается на том, чтобы готовить специалистов для проектирования и разработки и производства элементов интегральной фотоники.

В свою очередь, программа «робототехника и сенсорика» даст специалистам промышленных предприятий столицы необходимые навыки для проектирования и макетирования систем и технологий передачи данных в сенсорных сетях.

Московская техническая школа — проект правительства Москвы, созданный в 2021 году. Цель МТШ состоит в том, чтобы повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. На сегодняшний день в МТШ планируется открытие девяти направлений обучения, включая такие, как «аддитивные технологии», «искусственный интеллект в промышленности», «беспилотный транспорт», «цифровые двойники» и другие.