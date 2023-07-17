Стамбул, Турция, 17 июля, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле завершил 17 июля инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как пояснила Палла, СКЦ завершил инспекцию коммерческого судна TQ SAMSUN и ему выдано разрешение на дальнейшее движение.

Отмечается, что инспекция длилась с 17:35 до 20:20 по местному времени (совпадает с мск). Это была 1972-я проведенная в рамках зерновой сделки инспекция.

Судно покинуло порт Одессы 16 июля последним, 1004-м с августа 2022 года. TQ SAMSUN везёт более 15 тонн рапса и 23 тонны кукурузы в Нидерланды.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка была заключена в июле 2022 года и несколько раз продлевалась.

Россия остановила действие зерновой сделки до выполнения всех своих условий — часть сделки, касающаяся РФ, не выполнена до сих пор, поэтому её действие прекращается. Об этом 17 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает своё функционирование с 18 июля.

Руководство ООН не справилось со своей миссией по гарантиям выполнения части зерновой сделки по экспорту российской сельскохозяйственной продукции, заявила 17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД РФ назвали итоги зерновой сделки неутешительными, отметив, что практически сразу она была переведена на сугубо коммерческую основу, а не гуманитарную, как предполагалось. По данным ведомства, за время работы инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств пришлось менее 3%.

Также в МИД отметили, что подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор для вывоза украинского зерна использовались киевским режимом для проведения террористических атак.

Для России прекращение зерновой сделки обернётся позитивными последствиями, в том числе потому, что вырастут издержки по экспорту украинской сельхозпродукции, и российская продукция упрочит свои позиции, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.