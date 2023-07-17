Вашингтон, 17 июля, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Действие зерновой сделки не должно было прекратиться, её нужно продлить как можно скорее, заявил 17 июля госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я надеюсь, что все страны очень пристально следят за этим процессом», — добавил он.

По его словам, у России не было ни одного аргумента, чтобы не соглашаться на продление этой договорённости.

Как сообщало ИА Регнум, после заключения в июле 2022 года «зерновая сделка» несколько раз продлевалась. В Кремле и МИД России отмечали, что данные РФ в рамках договорённостей обещания не выполняются (в части экспорта сельхозпродукции, импорта комплектующих, подключения банков к системе SWIFT), а потому действие сделки может быть приостановлено.

Беднейшие страны, вопреки условиям сделки, получили лишь 3% экспортированной продукции, украинские власти использовали предоставленный им коридор исключительно для заработка, отмечал ранее президент России Владимир Путин.

Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

По мнению военно-политического публициста Михаила Онуфриенко, выход из «зерновой сделки», основная суть которой состояла в предоставлении транспортного коридора для вывоза зерновых с Украины на мировые рынки, даст России очевидные преимущества.