Москва, 17 июля, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Волонтёры ряда общественных движений, в том числе в новых регионах России, оказывают помощь гражданам, пострадавшим из-за приостановки движения по Крымскому мосту, сообщили представители организаций 17 июля.

МВД Ликвидация последствий теракта на Крымском мосту

В частности, волонтёры «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России» помогают автомобилистам на пропускном пункте «Чонгар», где по-прежнему затруднено движение, рассказали в официальном Telegram-канале партии. Активисты раздали более 300 литров воды и 200 порций детского питания.

Волонтёры движения «Мы вместе» в свою очередь оперативно выехали к участку трассы, где образовалась значительная пробка, рассказали в Росмолодёжи.

«Активисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей и волонтёры-медики находятся сейчас рядом с теми, кто временно не может выехать с полуострова, раздают им питьевую воду», — сообщили в Telegram-канале службы.

Кроме того, студенты-спасатели корпуса привезут гуманитарную помощь, воду и палатки для организации пунктов выдачи помощи, а активисты движения «Юг молодой» оказывают помощь тем, кто следует из Крыма и на полуостров через территорию Запорожской и Херсонской областей, отметили в Росмолодёжи.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ночь на 17 июля спецслужбы Украины совершили террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. Два человека погибли, 14-летняя девочка получила ранения. Возбуждено уголовное дело. На месте работает комиссия правительства России под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Организованный Киевом теракт на Крымском мосту был жестоким, а с военной точки зрения — бессмысленным, заявил президент России Владимир Путин. Москва ответит на этот теракт, Минобороны уже готовит предложения, добавил глава государства.

Теракт на Крымском мосту не имеет военного смысла и был нужен Киеву для отвлечения от неудачного контрнаступления ВСУ, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко. В подготовке таких терактов, как правило, активно заняты спецслужбы западных государств, добавил эксперт.