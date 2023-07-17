Херсон, 17 июля, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Российские власти намерены дополнительно профинансировать ремонт дороги в Херсонской области в сторону Армянска, которая является альтернативной основному маршруту сухопутного коридора через Джанкой, сообщил 17 июля врио губернатора области Владимир Сальдо после совещании с участием президента России Владимира Путина по ситуации вокруг Крымского моста.

РИА Новости / Илья Наймушин Строительство дороги

«На совещании с было найдено решение по добавлению средств на ремонт дороги, которая будет альтернативной в сторону Армянска», — рассказал Сальдо в своём Telegram-канале.

Он добавил, что часть дороги в этом направлении — хорошая, за последнее время большегрузами было повреждено 60 километров полотна.

По его словам, автобусное сообщение с Крымом в настоящее время продолжается.

«Все предупреждены, всё идёт в том порядке, в котором наметили», — подчеркнул Сальдо.

Как сообщалось ранее, вице-премьер Марат Хуснуллин после совещания у президента информировал, что автомобильное сообщение между Крымом и материком через новые регионы России будет круглосуточным. Ранее проезд был только в дневное время из-за комендантского часа. Теперь же, отметил Хуснуллин, выехать из Крыма и Ростовской области будет возможно без проверки документов, а на въезде в Ростовскую область — с ускоренной проверкой.

Также вице-премьер сообщил, что автомобильное движение для легковых автомобилей по Крымскому мосту может быть запущено в реверсивном движении к концу суток.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, в результате чего один из автомобильных пролётов получил повреждения. В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.