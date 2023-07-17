Москва, 17 июля, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Чтобы восстановить движение по Крымскому мосту, повреждённому в результате теракта, понадобится один-два дня, заявил 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

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По словам Аксёнова, как только закончится осмотр повреждений под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, на мосту будет начато движение.

Он также подчеркнул, что туристов информируют о ситуации, информацию размещают на сайте министерства транспорта Крыма. На горячую линию, по словам Аксёнова, 17 июля поступило 8500 звонков.

Также глава Крыма сообщил, что на Керченской паромной переправе задействовано семь паромов, принимаются меры по ликвидации очередей.

Хуснуллин в свою очередь отметил, что автомобильное движение для легковых автомобилей по Крымскому мосту может быть запущено в реверсивном движении к концу суток.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, в результате чего один из автомобильных пролётов получил повреждения. В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.