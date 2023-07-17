Москва, 17 июля, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Автомобильное сообщение между Крымом и материком через новые регионы России будет круглосуточным, сообщил 17 июля вице-премьер Марат Хуснуллин после совещания у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

«Мы приняли решение по поручению президента, что по новым территориях будет организовано круглосуточный проезд», — сказал он.

Вице-премьер напомнил, что ранее проезд был только в дневное время из-за комендантского часа. Хуснуллин отметил, что выехать из Крыма и Ростовской области будет возможно без проверки документов, а на въезде в Ростовскую область — с ускоренной проверкой.

Также вице-премьер сообщил президенту, что автомобильное движение для легковых автомобилей по Крымскому мосту может быть запущено в реверсивном движении к концу суток.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в свою очередь информировал, что на Керченской паромной переправе задействовано семь паромов, принимаются меры по ликвидации очередей.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, в результате чего один из автомобильных пролётов получил повреждения. В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

Хуснуллин по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина возглавил правкомиссию по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.