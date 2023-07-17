Москва, 17 июля, 2023, 20:48 — ИА Регнум. На Керченской паромной переправе задействовано семь паромов, принимаются меры по ликвидации очередей, сообщил 17 июля глава республики Сергей Аксёнов на совещании под руководством президента России Владимира Путина.

Он информировал, что на переправе работают три гражданских, два больших десантных корабля и два железнодорожных. За день было перевезено свыше 255 грузовых автомобилей и 20 автобусов.

Аксёнов подчеркнул, что принимаются меры по ликвидации очередей.

«Рассчитываем в течение суток полностью ситуацию завершить, соответственно очередь ликвидировать», — подчеркнул он.

Ранее в оперативном штабе Кубани сообщили, что легковые автомобили после теракта на Крымском мосту начали переправлять на пароме через Керченский пролив.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, в результате чего один из автомобильных пролётов получил повреждения. В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

На мосту было остановлено движение автомобильного транспорта. Глава Крыма предложил автомобилистам использовать для проезда маршрут через территорию ДНР.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что автомобильное движение для легковых автомобилей по Крымскому мосту может быть запущено в реверсивном движении к концу суток.