Москва, 17 июля, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Автомобильное движение для легковых автомобилей по Крымскому мосту может быть запущено в реверсивном движении к концу суток, сообщил 17 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM

«До 12 часов закончим все эти работы, Владимир Владимирович, и запускаем сначала легковые машины три тонны, потом запускаем машины пять тонн», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что, если не произойдёт никаких непредвиденных обстоятельств, то ночью по одной полосе в реверсивном движении начнут пропускать легковые машины.

Как сообщалось ранее, Хуснуллин в своём выступлении также сообщил, что один пролёт автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Президент России в свою очередь пообещал, что ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту будет, Минобороны уже готовит соответствующие предложения.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, в результате чего один из автомобильных пролётов получил повреждения. В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

На мосту было остановлено движение автомобильного транспорта. Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил автомобилистам использовать для проезда маршрут через территорию ДНР. Вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко отметил, что сухопутный коридор в Крым контролируется и Росгвардией, и сотрудниками военной полиции, и МВД, он безопасен.