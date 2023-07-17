Москва, 17 июля, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о важности оказания всемерной поддержки людям, которые оказались в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Сейчас важно оказать всемерную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения на мосту оказались в трудном положении», — сказал президент на совещании по ситуации в районе Крымского моста.

Он отметил, что это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе.

Также президент поручил федеральным и региональным властям оказать всю необходимую помощь девочке, пострадавшей в результате взрыва на Крымском мосту, и её родственникам.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, в результате чего один из автомобильных пролётов получил повреждения. В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

На мосту было остановлено движение автомобильного транспорта. Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил автомобилистам использовать для проезда маршрут через территорию ДНР. Вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко отметил, что сухопутный коридор в Крым контролируется и Росгвардией, и сотрудниками военной полиции, и МВД, он безопасен.