Москва, 17 июля, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт дополнительных предложений по повышению безопасности Крымского моста. Об этом глава государства сказал 17 июля на совещании по ситуации в районе этого объекта.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С учётом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин поручил федеральным и региональным властям оказать всю помощь девочке, пострадавшей в результате взрыва на Крымском мосту, и её родственникам.

В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.

Первый теракт на Крымском мосту был совершён 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался проезжавший по нему грузовик.