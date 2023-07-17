Москва, 17 июля, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Произошедшее на Крымском мосту в ночь на 17 июля — это очередной теракт, заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Все обстоятельства случившегося будут установлены, отметил он. ФСБ, Следственному комитету и другим ведомствам уже даны поручения детально разобраться в ситуации, добавил глава государства.

«Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены», — сказал президент на совещании с представителями правительства, спецслужб и властей регионов.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ночь на 17 июля спецслужбы Украины совершили террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. Два человека погибли, 14-летняя девочка получила ранения.

Следственный комитет устанавливает лиц из спецслужб и вооружённых формирований Украины, причастных к теракту. Возбуждено уголовное дело. Движение автомобилей по мосту приостановлено, его могут частично возобновить до конца дня, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Теракт на Крымском мосту не имеет военного смысла и нужен Киеву, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления ВСУ, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко. В подготовке таких терактов активно заняты спецслужбы западных государств, добавил эксперт.