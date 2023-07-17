Москва, 17 июля, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Когда Владимир Зеленский баллотировался на пост президента, то единственное, к чему он был подготовлен — это к исполнению роли по сценарию и служению другим людям на посту главы государства, только вместо народа он выбрал подчинение западным элитам. Такое мнение в беседе с ИА Регнум озвучил замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил украинского президента в начале конфликта с Россией. Луценко отметил, что Зеленский пришёл к власти абсолютно неподготовленным, а потому допустил множество ошибок, что привело к вооружённому конфликту.

Политолог Жарихин согласился, что неподготовленность и полное отсутствие знаний в мировой политике Зеленского стало спусковым крючком для начала конфликта и погружения в полную зависимость Украины от Запада.

«Луценко совершенно правильно всё сказал. Кто мог его подготовить? У Зеленского была абсолютно другая профессия — он актёр и исполнитель, коим сейчас и остаётся. Исполняет роль не на экране, но также остаётся слугой — только не народа, а коллективного Запада», — отметил Жарихин.

По мнению политолога, западным странам во главе с Вашингтоном было выгодно, чтобы к власти пришёл неумелый человек, не политик. Бывший актёр идеально подходил на эту роль. Кроме того, как отметил Жарихин, Запад начал агитационную компанию Зеленского, ещё когда пост главы государства занимал Пётр Порошенко.

«Запад применил новые технологии в предвыборной компании — придумал запустить сериал. То есть они уже тогда взяли в оборот Зеленского, помогли ему с образом, с раскруткой сериала, воздействовали на умы народа через название-слоган. А за несколько лет сериала люди уже привыкли видеть этого человека в качестве президента, поэтому ему победа была обеспечена. Но никто почему-то не подумал, что, играя роль политика, нельзя обучиться мировой политике», — объяснил Жарихин.

По словам политолога, Зеленский с самого начала допускал множество ошибок, в том числе открыто заявив до начала спецоперации, что на Украине нужно разместить ядерное оружие, а также долгое время отказываясь от личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. При этом, как заметил Жарихин, Зеленский, противопоставляя себя предыдущему президенту Порошенко, сам же продолжил его прозападную кампанию, только в гораздо более агрессивной форме по отношению к России.

В свою очередь политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо также отметил, что активные западные настроения на Украине обязаны Петру Порошенко и его политике.

«Зеленский же просто стал более удобной фигурой для США. А то, что он был совершенно не подготовлен, без специального образования — это ещё тот секрет Полишинеля! Народ сам выбрал клоуна и теперь пожинает плоды», — согласился Мезюхо.

Как подчеркнул политолог, ещё до начала СВО Зеленский вёл Украину к полному разрыву дипломатических отношений с Россией. Мезюхо отметил, что тенденция просматривалась в заявления и действиях украинской стороны задолго до начала СВО.

Ранее президента Украины критиковали даже западные СМИ за странное поведением во время саммита НАТО в Вильнюсе. Так, Зеленский в своём Telegram-канале раскритиковал планы саммита НАТО обсуждать не членство Украины в альянсе, а только приглашение её к вступлению, назвав это беспрецедентным и абсурдным. Позже издание The New York Times сообщало об угрозах Зеленского пропустить первое заседание совета Украина ― НАТО. Позднее президент Украины смягчил публичные высказывания. В итоге результаты саммита он просто назвал «неидеальными». Описывая такое поведение, западные журналисты констатировали, что Зеленский ведёт себя как «капризная примадонна», которая полагает, что ей должен весь мир.

Как сообщало ИА Регнум, американский правозащитник Аджаму Барака отметил в в своём Twitter, что украинский лидер пошёл на поводу у западных союзников и уничтожил свою страну вместо выполнения Минских соглашений, как ему советовал российский президент Владимир Путин. Правозащитник указал, что украинскому президенту следовало задуматься и извлечь урок из ухода США из Афганистана.

В свою очередь президент России Путин отметил, что конфликт на юго-востоке Украины начал Киев при поддержке западных спонсоров в 2014 году, эта война продолжалась почти девять лет, а затем западные страны публично отказались от мирного урегулирования этой ситуации. Поэтому Россия была вынуждена использовать военные средства, чтобы остановить агрессию. Российский лидер подчеркнул, что Россия никого не обманывала, в то время как её партнёры подписывали Минские соглашения, которые они не собирались выполнять.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко открыто признал, что Минские соглашения провалились, но пояснил, что эти договорённости позволили ему выиграть время и вооружить Украину.