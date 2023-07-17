Москва, 17 июля, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Легковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский пролив, машины пропускают на переправу после тщательного досмотра, сообщили 17 июля в оперативном штабе Кубани.

ТАСС/Оперативный штаб Краснодарского края Легковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский пролив

«На Керченской переправе работают паромы «Мария», «Лаврентий», «Керченский 2». На текущий момент перевезли 134 грузовых авто и 525 пассажиров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.

Также сообщается, что пробки на подъездах к Крымскому мосту отсутствуют, сотрудники ДПС информируют водителей о невозможности проезда в данном направлении.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, в результате чего один из автомобильных пролётов получил повреждения. В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

На мосту было остановлено движение автомобильного транспорта. Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил автомобилистам использовать для проезда маршрут через территорию ДНР. Вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко отметил, что сухопутный коридор в Крым контролируется и Росгвардией, и сотрудниками военной полиции, и МВД, он безопасен.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин информировал, что решение о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту может быть принято в течение вечера 17 июля.

Он также сообщил, что в результате теракта опоры Крымского моста, по предварительной информации, не пострадали. В настоящее время водолазы заканчивают осмотр, добавил он.