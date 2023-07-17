Москва, 17 июля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Футбольный клуб ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио Фернандеса в команду, но сторона игрока вышла из переговоров из-за непомерных запросов агента футболиста. Об этом говорится в заявлении клуба, опубликованном 17 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе», — заявили в ЦСКА.

Отмечается, что несмотря на это, клуб достиг договорённости с бразильским «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы, но сторона Фернандеса вышла из переговоров, сообщив о подписании соглашения с другим клубом.

«Таким образом, несмотря на различные вбросы в СМИ, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, в частности непомерные запросы агента», — говорится в заявлении.

В ЦСКА добавили, что все джентльменские соглашения с Фернандесом были нарушены, и подчеркнули, что летом 2022 года не прощались с игроком, а говорили: «До свидания», но теперь же пришло время сказать: «Прощай».

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля «Зенит» объявил о подписании контракта с Фернандесом, который выступал за ЦСКА с 2012-го по 2022 год. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

В 2022 году Фернандес взял паузу в карьере. В составе ЦСКА он стал трёхкратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны и дважды Суперкубок. В 2016 году он получил российское гражданство, а затем провёл 33 матча за сборную России.

17 июля Фернандес заявил, что болел за «Зенит» в матче за Суперкубок России против ЦСКА.