Москва, 17 июля, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по финансовым расчётам в рамках зерновой сделки не обеспечивали непрерывность транзакций, сообщил 17 июля первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в Twitter.

Kremlin.ru Антониу Гутерриш

«Мы также проинформировали, что предложенные в его письме президенту РФ Владимиру Путину варианты не представляются выполнимыми и не обеспечат непрерывность трансграничных финансовых транзакций», — написал дипломат.

Ранее сообщалось, что 12 июля Гутерриш направил российскому лидеру письмо с предложениями по продлению зерновой сделки. В письме Путину он сообщал о договорённости по поводу подключения дочерней структуры «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT. Он также говорил, что до настоящего момента расчёты при экспорте сельхозпродукции из РФ осуществлялись через специально созданную схему с участием американского банка JP Morgan.

Как передавало ИА Регнум, зерновую сделку сроком на 120 дней согласовали в 2022 году и несколько раз продлевали. Она состоит из двух соглашений, регулирующих вывоз украинского зерна и доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Москва неоднократно указывала на несоблюдение условий по сделке, но 17 мая согласилась на продление зерновой сделки на два месяца. Однако 17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о приостановке действия сделки. Он отметил, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.

Песков также заявил, что позиция России по зерновой сделке абсолютно не связана с терактом на Крымском мосту. Ещё до атаки на мост президент России Владимир Путин обозначил эту позицию. По его словам, Россия вернётся к сделке сразу, как только данные ей обещания будут исполнены.