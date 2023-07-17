Екатеринбург, 17 июля, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Менингит выявили у ребёнка в детском центре «Аистёнок» в Екатеринбурге. Об этом 17 июля сообщает портал «Е1».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что информацию об этом передала одна из матерей, позже её подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«У нас в группе выявлен менингит, у сына температура и недомогание второй день, рвоты со вчерашнего дня нет», — рассказала одна из матерей.

Она добавила, что в больнице им сказали, что это, скорее всего, вирусный менингит в лёгкой форме, и предписали две недели лежать и принимать таблетки.

«Девочка из садика с мамой тоже в этой больнице. Там сначала заболела мама, и ещё плюс один ребёнок, скорее всего, пока не подтвердили», — добавила она.

Отмечается, что ребёнок госпитализирован и находится под наблюдением. В Роспотребнадзоре подтвердили, что поступило одно экстренное уведомление о случае заболевания ребёнка менингитом. Также в ведомстве добавили, что специалисты ведомства организовали эпидрасследование.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Екатеринбурге среди сотрудников распределительного центра OZON зарегистрировали случаи менингококковой инфекции. Два человека умерли.

В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты проводят обработку помещений центра, в частности, обрабатывают все поверхности. По состоянию на 9 июля в Свердловской области зафиксировали 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные.