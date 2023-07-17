Москва, 17 июля, 2023, 18:41 — ИА Регнум. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовили проект постановления правительства РФ о приравнивании электронных водительских прав к физическим, соответствующий документ опубликован 17 июля на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

«Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов», — сказано в тексте проекта постановления.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года у российских автомобилистов появилось право предъявлять инспекторам ГИБДД документы (права на управление транспортным средством и свидетельство о регистрации транспортного средства) через электронное приложение «Госуслуги Авто» в телефоне. При этом водителей не освобождали от обязанности иметь при себе и оригиналы этих документов.

В начале июля 2023 года глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что инспекция продолжает работу по согласованию проекта постановления правительства, согласно которому водители смогут предъявлять права и свидетельства о регистрации транспортного средства только в электронном виде.