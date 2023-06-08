Военным купили УАЗы на средства членов правительства Ямала
Волгоград, 17 июля, 2023, 18:30 — ИА Регнум. 17 июля в Волгограде представитель Ассоциации ветеранов боевых действий Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Владислав Водянов получил автомобиль УАЗ «Патриот», купленный на личные средства членов правительства Ямала и команд глав муниципалитетов округа. Ещё две машины закуплены и будут переданы бойцам в ближайшее время. Сбор был организован губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
Ранее Дмитрий Артюхов рассказал, что члены окружного правительства перечислят месячные зарплаты на нужды участников спецоперации. Инициативу поддержали главы органов местного самоуправления и их заместители. В сжатые сроки удалось собрать 32 миллиона 800 тысяч рублей. Средства перечислены на счет региональной Ассоциации ветеранов боевых действий.
«Командиры предоставляют в ассоциацию информацию о потребностях бойцов вверенных подразделений. Поэтому закупаем ребятам то, что действительно необходимо. На очереди — передача нашим военнослужащим автомобилей УАЗ «Патриот», квадроциклов, мотоциклов, дронов, антидроновых ружей, партии тепловизоров, многоцелевых гусеничных платформ с автоматической турелью, арт-разведчиков «Фурия», — рассказал председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий и органов внутренних дел внутренних войск России» Евгений Сергутин.
Полноприводный автомобиль передали ямальским бойцам, которые несут службу в составе 92-го саперного полка. Это первая машина из большой партии техники. Еще два внедорожника закуплены и уже направлены для передачи военнослужащим. В Ассоциации ветеранов боевых действий ЯНАО сформирована заявка на покупку большой партии автомобилей и оборудования для ямальских военнослужащих батальонов «Россомаха», «Кедр», «Сибирь», 155-й бригады морской пехоты, 92-го саперного полка, а также батальона радиологической и химической защиты.