Волгоград, 17 июля, 2023, 18:30 — ИА Регнум. 17 июля в Волгограде представитель Ассоциации ветеранов боевых действий Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Владислав Водянов получил автомобиль УАЗ «Патриот», купленный на личные средства членов правительства Ямала и команд глав муниципалитетов округа. Ещё две машины закуплены и будут переданы бойцам в ближайшее время. Сбор был организован губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО Представитель Ассоциации ветеранов боевых действий Ямала Владислав Водянов получил автомобиль УАЗ «Патриот»

Ранее Дмитрий Артюхов рассказал, что члены окружного правительства перечислят месячные зарплаты на нужды участников спецоперации. Инициативу поддержали главы органов местного самоуправления и их заместители. В сжатые сроки удалось собрать 32 миллиона 800 тысяч рублей. Средства перечислены на счет региональной Ассоциации ветеранов боевых действий.

«Командиры предоставляют в ассоциацию информацию о потребностях бойцов вверенных подразделений. Поэтому закупаем ребятам то, что действительно необходимо. На очереди — передача нашим военнослужащим автомобилей УАЗ «Патриот», квадроциклов, мотоциклов, дронов, антидроновых ружей, партии тепловизоров, многоцелевых гусеничных платформ с автоматической турелью, арт-разведчиков «Фурия», — рассказал председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий и органов внутренних дел внутренних войск России» Евгений Сергутин.

Полноприводный автомобиль передали ямальским бойцам, которые несут службу в составе 92-го саперного полка. Это первая машина из большой партии техники. Еще два внедорожника закуплены и уже направлены для передачи военнослужащим. В Ассоциации ветеранов боевых действий ЯНАО сформирована заявка на покупку большой партии автомобилей и оборудования для ямальских военнослужащих батальонов «Россомаха», «Кедр», «Сибирь», 155-й бригады морской пехоты, 92-го саперного полка, а также батальона радиологической и химической защиты.