Москва, 17 июля, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Россия остановила действие зерновой сделки до выполнения всех своих условий. Об этом 17 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая сделка

«Фактически черноморские договорённости прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля», — отметил Песков.

Он добавил, что часть сделки, касающаяся России, не выполнена до сих пор, поэтому её действие прекращается.

По его словам, как только касающаяся России часть договорённостей будет выполнена, Москва незамедлительно вернётся к реализации сделки.

Как передавало ИА Регнум, в МИД РФ назвали итоги зерновой сделки неутешительными, отметив, что практически сразу она была переведена на сугубо коммерческую основу, а не гуманитарную, как предполагалось. По данным ведомства, за время работы инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств пришлось менее 3%.

Также в МИД отметили, что подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор для вывоза украинского зерна использовались киевским режимом для проведения террористических атак.

Черноморская или зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. Российский МИД 4 июля 2023 года заявил, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Вторая часть сделки касалась российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Координационный центр ООН заявил 15 июля, что в рамках договорённости ни одно судно с российскими удобрениями так и не было отправлено.