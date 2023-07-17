Краснодар, 17 июля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Штурмовик Су-25 упал в Азовское море в районе Ейска во время тренировочного полета, сообщила 17 июля пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Константин Михальчевский/РИА Новости Штурмовик Су-25

«17 июля сего года при выполнении учебно-тренировочного полёта в Краснодарском крае над акваторией Азовского моря потерпел аварию штурмовик Су-25», — говорится в сообщении.

Предварительной причиной крушения штурмовика является отказ двигателя, уточнили в ЮВО. Для установления причин падения самолёта к месту прибыли специалисты Минобороны и специальных служб. Разрушений в результате происшествия удалось избежать, из мирных граждан никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, самолёт Су-25 17 июля упал в море в Ейске в Краснодарском крае. Момент крушения штурмовика Су-25 попал на видео. Оно доступно для просмотра в Сети.

Сразу после ЧП сообщалось, что пилот успел катапультироваться. Однако глава Ейского района Роман Бублик позднее уточнил, что он погиб при выполнении учебно-тренировочного полёта.