Москва, 17 июля, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Природа заболевания, распространяющегося из Египта, пока точно не определена, а потому это может быть как лихорадка Денге, так и вирусное простудное заболевание, но чтобы минимизировать риски заражения и распространения заболевания в России, лучше пока воздержаться от поездок в Египет. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Ahmed Gomaa/globallookpress

Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении санитарно-карантинного контроля за рейсами, прибывающими из Египта, из-за вспышки неизвестного заболевания в африканской стране. До этого в минздраве Египта сообщили о случаях заболевания нескольких сотен жителей египетской деревни Эль-Аликат к югу от Каира. Уточняется, что заболевшие жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, головокружение. Заболевание быстро распространяется. У пациентов были взяты анализы, госпитализация ни одному из них не понадобилась. В российском ведомстве считают, что симптомы заболевания схожи с лихорадкой Денге, поэтому только что прибывшим из Египта или собирающимся на отдых в эту страну необходимо соблюдать меры безопасности, а при появившихся симптомах сразу обращаться к врачу.

«Да, это действительно может быть лихорадка Денге, все симптомы очень схожи. Но с другой стороны, я бы призвал дождаться точных сведений от Минздрава, пока изучают анализы. Потому что пока природа заболевания до конца не определена, можно допустить, что это была простуда или какой-то вирус», — отметил Викулов.

Вирусолог напомнил, что лихорадка Денге передаётся через укусы определённого вида комара и распространена в Индии, Африке, Юго-Восточной Азии, а также в Центральной и Южной Америке. Врач пояснил, что комары-переносчики чаще всего обитают именно в тёплом влажном климате, около водоёмов. Среди симптомов заболевания — интоксикация, рвота, головная боль, высокая температура, дискомфорт в глазах, увеличение лимфатических узлов, сыпь. По словам Викулова, при геморрагической форме течения лихорадки смертность достигает 50%. У местных жителей, как отметил вирусолог, заболевание протекает менее критично, так как у них иммунитет более устойчив к подобного рода заболеваниям.

«Как обезопасить себя от заболевания? Не ездить в Египет, пока лучше воздержаться от поездок, чтобы не было новых ограничений, введения карантинных мер. Если наши граждане поедут туда, то в любом случае подвергают себя опасности. В России вакцины от этой лихорадки нет», — отметил врач.

Викулов пояснил, что когда-то вакцину от Денге разрабатывали, но она не показала видимых результатов. Сейчас она осталась только в некоторых странах. Поэтому в качестве небольших защитных мер врач порекомендовал туристам носить одежду, способную максимально закрывать кожные покровы, особенно в более прохладное время суток, а также применять репелленты — средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых. Также Викулов счёл необходимым всем прибывающим из Египта туристам первое время соблюдать карантин, чтобы минимизировать риски распространения заболевания.

17 июля в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России нет неизвестной египетской болезни, но лихорадка Денге встречается. В ведомстве добавили, что до 2019 года фиксировалась тенденция к росту количества завозных случаев лихорадки Денге, с 2020 года число заболевших снижается.

В 2022 году в России выявили 29 случаев среди граждан, прилетевших из южных стран. Чаще всего отдыхающие прибывали из Таиланда, Вьетнама и Индонезии, реже из Египта.