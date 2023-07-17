Мелитополь, 17 июля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Сухопутный коридор в Крым контролируется силовыми ведомствами, он безопасен, сообщил 17 июля вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Маршрут абсолютно безопасен. Он контролируется и Росгвардией, и сотрудниками военной полиции, и МВД», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Также, по его словам, по всему маршруту следования работают сотрудники ГИБДД, находятся блокпосты, которые отслеживают в потоке транспорта автомобили, возможно, по которым есть ориентировки.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, в результате чего один из автомобильных пролётов получил повреждения. На мосту остановили движение автомобильного транспорта.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что количество персонала на КПП при въезде в Крым будет увеличено, чтобы ускорить проезд автомобилей на полуостров после теракта на Крымском мосту.