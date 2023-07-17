Стокгольм, 17 июля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Шведская компания Essity, владеющая в том числе торговыми марками Zewa, Libresse и Libero, завершила продажу своего российского бизнеса и покинула рынок РФ, сказано в заявлении, размещённом 17 июля на официальном сайте компании.

Светлана Шевченко/РИА Новости

Покупателем активов Essity стала компания «Новые технологии», сумма сделки составила около 10 млрд рублей (около 117 млн долларов), сообщили в шведской компании.

«Essity […] завершила продажу своих предприятий в России по цене около 1,2 миллиарда шведских крон за денежные средства. Таким образом Essity покинула российский рынок», — сказано в заявлении.

Essity производит гигиенические и медицинские средства, в том числе туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки, маски для лица, мыло, лосьоны и антисептические гели.

Ранее в Минпромторге отмечали, что Essity передаст право управления предприятиями в РФ своим российским акционерам. Деятельность предприятия в России будет продолжаться, решение головной компании не затронет ассортимент и объёмы выпускаемой в РФ продукции и не повлияет на её стоимость, сообщили в ведомстве.

О намерении покинуть российский рынок руководители Essity заявили ещё в апреле 2022 года. При этом причиной для принятия такого решения глава компании Магнус Грот назвал «ухудшение условий ведения бизнеса» в России.