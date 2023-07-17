Москва, 17 июля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Актриса Ольга Шувалова, которую экстренно госпитализировали 17 июля в Москве, находится в состоянии средней тяжести, сообщили в медучреждении.

Кадр из видео с канала: Ольга Шувалова Ольга Шувалова

«Состояние средней тяжести», — сказал собеседник РИА Новости.

Как передавало ИА Регнум, ранее появились сообщения о том, что Шувалова была госпитализирована в одну из московских больниц, куда её доставили с отравлением. В разговоре с врачами она призналась, что хотела покончить с собой, по какой причине — неясно.

Шувалова сыграла одну из главных ролей в фильме «Все умрут, а я останусь». Также она известна по сериалу «Улицы разбитых фонарей».