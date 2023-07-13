Москва, 17 июля, 2023, 18:40 — ИА Регнум. В настоящее время есть много вопросов к тому, насколько эффективной была выдача грантов в IT-сфере, которой занималось Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, комментируя решение ведомства приостановить до 1 сентября выдачу таких грантов. Кроме того, будет проведён независимый аудит компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) — основного оператора по выдаче грантов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Этому предшествовала череда скандалов и происшествий. Мы знаем, что был задержан заместитель министра, который курировал распределение грантов, — заметил Ющенко. — Если правоохранительные органы задержали заместителя министра, значит, у них были основания. И если есть действия, связанные с нарушениями в области распределения грантов, то это логично, что ведомство инициировало внутреннюю проверку, чтобы это дело пресечь на корню».

Рассуждая о том, как оценить эффективность системы распределения грантов, Ющенко обратил внимание на тот результат, который в итоге получила страна.

«Что мы сегодня имеем? Какие прорывные технологии в сфере IT мы имеем? На мой взгляд, не очень много. Поэтому у нас нет мессенджеров или соцсетей, которые могли стать бы заменой некоторым запрещённым. Нет железа и гаджетов. Нет компьютеров, смартфонов. Всё это нам необходимо развивать. Поэтому есть вопросы к эффективности работы механизма выдачи этих грантов. Кто в этом виноват? Вопросы тянутся к Минцифре», — сказал Ющенко.

В свою очередь адвокат, руководитель общественной организации «Потребитель Прав!» Андрей Некрасов, заметил, что затеянная проверка выглядит обоснованной и такие шаги можно лишь приветствовать.

«Совершенно логично, что министр даёт указания провести детальный аудит деятельности своего подчинённого. Такой шаг можно только приветствовать. Это очень умно», — сказал юрист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Минцифры России обновит состав органов принятия решений и пул экспертов, которые участвуют в оценке поступающих заявок на гранты. Чиновники обещают, что процессы оптимизируют таким образом, чтобы влияние на них сотрудников Минцифры было полностью исключено. Кроме того, появится комиссия, которая проверит обоснованность всех отказов в поддержке проектов и наличие конфликта интересов.

До этого стало известно, что суд отправил под домашний арест заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина до 12 сентября 2023 года.

Ранее Паршин был задержан по подозрению в коррупции. В Минцифры заявили, что в отношении чиновника начато расследование.