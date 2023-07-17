Нью-Йорк, США, 17 июля, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Решение России по зерновой сделке является окончательным, переговоров больше нет. Об этом 17 июля заявил журналистам первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА Регнум

На вопрос, окончательное ли это решение, Полянский ответил: «Да, конечно». Он добавил, что ему неизвестно, будут ли ещё переговоры по черноморской инициативе.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о приостановке действия зерновой сделки. Он отметил, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.

В МИД РФ назвали итоги зерновой сделки неутешительными, отметив, что практически сразу она была переведена на сугубо коммерческую основу, а не гуманитарную, как предполагалось. По данным ведомства, за время работы инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств пришлось менее 3%.

Также в МИД отметили, что подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор для вывоза украинского зерна использовались киевским режимом для проведения террористических атак.