Лондон, 17 июля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН на заседании по Украине 17 июля затронет вопрос о прекращении действия зерновой сделки, заявил журналистам зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Об этом пойдёт речь сегодня во второй половине дня», — сказал дипломат, слова которого приводит ТАСС.

Заседание СБ ООН по Украине назначено на 15:00 по времени Нью-Йорка.

Ранее источник в Стамбуле сообщил, что Организация Объединённых Наций получила извещение Москвы о приостановке зерновой сделки.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 июля сообщил о приостановке действия зерновой сделки. Он отметил, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено. Песков также заявил, что позиция России по зерновой сделке абсолютно не связана с терактом на Крымском мосту. Ещё до атаки на мост президент России Владимир Путин обозначил эту позицию. По его словам, Россия вернётся к сделке сразу, как только данные ей обещания будут исполнены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что Анкара до последнего прилагала усилия по спасению зерновой сделки. Он считает, что Путин хотел бы продолжения работы сделки. «Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал функционировать, и я проведу переговоры с Путиным, как только вернусь из турне», — подчеркнул он.

Черноморская или зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. Российский МИД 4 июля 2023 года заявил, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Вторая часть сделки касалась российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Координационный центр ООН заявил 15 июля, что в рамках договорённости ни одно судно с российскими удобрениями так и не было отправлено.