Москва, 17 июля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. В России нет неизвестной египетской болезни, но лихорадка Денге встречается. Об этом 17 июля сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Неизвестной египетской болезни в России нет, а вот лихорадка Денге, симптомы которой отмечаются у заболевших в Египте, периодически встречается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году в России выявили 29 случаев среди граждан, прилетевших из южных стран, чаще всего из Таиланда, Вьетнама и Индонезии, реже из Египта.

В ведомстве добавили, что до 2019 года фиксировалась тенденция к росту количества завозных случаев лихорадки Денге, с 2020 года число заболевших снижается.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Роспотребнадзоре заявили, что санитарно-карантинный контроль рейсов из Египта усилен из-за случаев неустановленного заболевания в этой стране. Там отметили, что симптомы заболевания схожи с лихорадкой Денге, основными переносчиками которой являются комары Aedes aegypti.