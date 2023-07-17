Москва, 17 июля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Евгений Хоржан, сын убитого в Приднестровье лидера компартии Олега Хоржана, сообщил ИА Регнум, что не хочет выдвигать чьей-то адрес преждевременных обвинений в убийстве. Молодой человек уточнил, что не знает, связано ли убийство с политической деятельностью его отца.

Кадр из видео: «Олег Хоржан выступил в Государственной Думе России» Олег Хоржан

«Я сейчас нахожусь в Москве, а не в Приднестровье. Я не знаю всех подробностей, даже не знаю, украли что-то из дома или нет. Что касается версии о предполагаемом убийце, я воздержусь от обвинений. Не могу говорить, пока идут следственные мероприятия. Не знаю, связано ли убийство моего отца с его деятельностью или это просто ограбление. Могу сказать одно: отец всегда боролся за права граждан Приднестровья. Всегда выступал за то, чтобы они жили хорошо», — рассказал Евгений Хоржан.

Ранее пресс-служба МВД Приднестровской Молдавской Республики проинформировала о поступившем 17 июля в 11:30 в полицию сообщении о том, что в доме в селе Суклея обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.