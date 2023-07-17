Анкара, 17 июля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Курс турецкой лиры на фоне прекращения Россией зерновой сделки обновила исторический минимум, следует 17 июля из данных на сайте Стамбульской фондовой биржи.

Анна Рыжкова ИА Регнум Турецкая лира

По данным торгов, турецкая лира торгуется на отметке 26,31 за $1.

Напомним, за июнь турецкая лира потеряла 30% своей стоимости. До первого тура президентских выборов, которые прошли 14 мая, доллар торговался на уровне 19,40 лиры. После второго тура, 28 мая, турецкая валюта впервые превысила психологическую отметку в 20 турецких лир. После повышения процентной ставки ЦБ в июне доллар стал стоить 24 лиры.

Эксперт ИА Регнум выяснил, что стало причиной такого резкого обесценивания турецкой валюты и каковы будет последствия.