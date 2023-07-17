Геническ, Херсонская область, 17 июля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Количество персонала на КПП при въезде в Крым будет увеличено, чтобы ускорить проезд автомобилей на полуостров после теракта на Крымском мосту. Об этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил 17 июля в своём Telegram-канале.

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Он отметил, что в ходе рабочей встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым были определены меры, связанные с увеличением автотранспортного потока между двумя регионами. Чтобы люди могли попасть на полуостров без пробок и очередей, на всех трёх автомобильных пунктах пропуска между Херсонщиной и Крымом будет увеличено количество персонала.

Кроме того, в Херсонской области решено сократить комендантский час, чтобы грузовики могли ездить ночью и не мешать личному автотранспорту. Действие комендантского часа отменено на маршрутах движения между Джанкоем и Мелитополем, а также между Армянском и Мелитополем.

Власти региона договорились с руководством Запорожской области и ДНР о проверке АЗС, пунктов питания и охраняемых стоянок на всём сухопутном альтернативном маршруте в Крым.

«Чтобы избежать пробок, приняты меры по распределению транспортного потока в Ростовской области равномерно по трём пропускным пунктам», — добавил Сальдо.

Ещё одна мера — создание на всех КПП пунктов временного размещения, обеспеченных водой и дополнительными туалетами.

Слаженная работа руководства нескольких регионов позволит избежать кардинального влияния теракта на Крымском мосту на транспортную ситуацию на юге России, заключил глава Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сальдо заявил об отмене паспортного контроля при выезде из Крыма через административную границу с Херсонской областью.

17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, в результате чего один из автомобильных пролётов получил повреждения. На мосту остановили движение автомобильного транспорта. Затор из машин образовался на альтернативном маршруте, между Чонгаром и Геническом в Херсонской области.