Керчь, Крым, 17 июля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Решение о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту может быть принято в течение вечера 17 июля, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта. Обсуждаем, можно ли запустить машины. Еще пару часов, и будет решение», — сказал он.

Как сообщалось ранее, вице-премьер также сообщил, что в результате теракта опоры Крымского моста, по предварительной информации, не пострадали. В настоящее время водолазы заканчивают осмотр, добавил он.

Как ранее сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в ночь на 17 июля спецслужбы Украины совершили террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. Два человека погибли, 14-летняя девочка получила ранения. Следственный комитет устанавливает лиц из спецслужб и вооружённых формирований Украины, причастных к теракту. Возбуждено уголовное дело.

Президенту России Владимиру Путину доложено о теракте, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ликвидацией последствий теракта занимается правительственная комиссия под руководством Марата Хуснуллина. Движение автомобилей по мосту приостановлено, его предполагается восстановить в кратчайшие сроки, отмечал ранее глава Крыма Сергей Аксёнов.

Надводные дроны ВСУ, применявшиеся для атаки на мост, наводил, возможно, американский беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум капитан первого ранга Василий Дандыкин. Борьба с надводными дронами предполагает их обнаружение локационными средствами и уничтожение либо крупнокалиберными пулемётами, либо малой зенитной артиллерией, добавил эксперт.