Санкт-Петербург, 17 июля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Зенит» Марио Фернандес заявил, что болел за свою нынешнюю команду в матче за Суперкубок России против ЦСКА. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Фернандес

«Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил — слава богу, так и произошло», — сказал Фернандес.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 июля «Зенит» объявил о подписании контракта с Фернандесом, который выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

«Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2023. В финале, который прошёл 15 июля в Казани, санкт-петербургская команда обыграла ЦСКА. Основное время встречи завершилось безголевой ничьей. Победителя определила послематчевая серия пенальти ― 5:4 в пользу «Зенита».

В 2022 году Фернандес взял паузу в карьере. В составе ЦСКА он стал трёхкратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны и дважды Суперкубок. В 2016 году он получил российское гражданство, а затем провёл 33 матча за сборную России.