На выезде из Крыма в Херсонскую область отменили паспортный контроль
Херсон, 17 июля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Власти Крыма и Херсонской области договорились об отмене паспортного контроля при выезде с полуострова через административную границу между регионами. Об этом 17 июля сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«На выезде из Крыма будет практически аннулирован паспортный контроль. Проверок не будет», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
Сальдо добавил, что власти двух регионов «будут запускать всех без особой проверки». В обратную сторону проверки будут, но «они будут полностью формальности минимизированы, чтобы быстрее все это происходило».
Как передавало ИА Регнум, 17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, в результате чего один из автомобильных пролётов получил повреждения. На мосту остановили движение автомобильного транспорта.
Движение автомобилей по мосту было временно приостановлено, его предполагается восстановить в кратчайшие сроки. Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил автомобилистам использовать для проезда маршрут через территорию ДНР.
Вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко отметил, что сухопутный коридор в Крым контролируется и Росгвардией, и сотрудниками военной полиции, и МВД, он безопасен.
Решение о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту может быть принято в течение вечера 17 июля, сообщил ранее журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В результате теракта опоры Крымского моста, по предварительной информации, не пострадали. В настоящее время водолазы заканчивают осмотр, добавил он.