Херсон, 17 июля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Власти Крыма и Херсонской области договорились об отмене паспортного контроля при выезде с полуострова через административную границу между регионами. Об этом 17 июля сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов, ИА Регнум

«На выезде из Крыма будет практически аннулирован паспортный контроль. Проверок не будет», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Сальдо добавил, что власти двух регионов «будут запускать всех без особой проверки». В обратную сторону проверки будут, но «они будут полностью формальности минимизированы, чтобы быстрее все это происходило».

Как передавало ИА Регнум, 17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, в результате чего один из автомобильных пролётов получил повреждения. На мосту остановили движение автомобильного транспорта.

Движение автомобилей по мосту было временно приостановлено, его предполагается восстановить в кратчайшие сроки. Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил автомобилистам использовать для проезда маршрут через территорию ДНР.

Вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко отметил, что сухопутный коридор в Крым контролируется и Росгвардией, и сотрудниками военной полиции, и МВД, он безопасен.

Решение о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту может быть принято в течение вечера 17 июля, сообщил ранее журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В результате теракта опоры Крымского моста, по предварительной информации, не пострадали. В настоящее время водолазы заканчивают осмотр, добавил он.