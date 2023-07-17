Москва, 17 июля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В Минздраве поддерживают идею ограничения продажи препаратов для прерывания беременности и перевода этих препаратов на учёт, заявил 17 июля глава ведомства Михаил Мурашко.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Мы поддерживаем, считаем, что в этом году этот процесс надо завершить», — заявил министр журналистам после заседания президиума фракции «Единой России» в Госдуме.

Обращение препаратов, которые используются для проведения медикаментозных абортов, должно контролироваться как в медицинских, так и в фармацевтических организациях, отметил он.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия») заявила о необходимости проработать вопрос о продаже средств для медикаментозного аборта исключительно в медицинских клиниках по рецепту и назначению врача.

В свою очередь депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») отмечал, что склонение женщин к абортам при отсутствии медицинских показаний к прерыванию беременности следует приравнять к убийству человека, внеся соответствующие изменения в Уголовный кодекс.