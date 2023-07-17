Симферополь, 17 июля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, сообщает 17 июля пресс-служба регионального погрануправления ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, — сообщили в ведомстве. — Сбои и приостановка работы не допущены».

В ФСБ подчеркнули, что специалистами предпринимаются исчерпывающие меры для оперативного пропуска граждан.

Как передавало ИА Регнум, в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ранее сообщили, что в ночь на 17 июля украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. В результате теракта погибли два человека, 14-летняя девочка получила ранения.

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил автомобилистам использовать для проезда маршрут через территорию ДНР.