Благовещенск, 17 июля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Актёра Александра Орловского, известного по фильму «Азазель» и сериалу «Улицы разбитых фонарей», нашли мёртвым в его квартире в Благовещенске. Об этом сообщил портал kino-teatr.ru.

Артист скончался 7 июля. Его квартиру вскрыли через восемь дней и обнаружили тело. Орловскому был 61 год.

С 2014 года актёр жил в Благовещенске, он не снимался в кино и не играл в театре. Последние проекты с его участием — «Морские дьяволы. Смерч — 2» и «Марш-бросок: охота на «Охотника».

Александр Орловский родился 4 июля 1962 года в Пермском крае. Он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства им. Николая Черкасова, работал в Московском театре АпАРТе, в драматическом театре «На Литейном» и Александринском театре в Петербурге.

С 2001 года снимался в фильмах и сериалах: «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Пером и шпагой», «Господа офицеры: Спасти императора», «Александр. Невская битва» и других. В первой экранизации романа «Азазель» Орловский сыграл директора учебных заведений Джеральда Канингема.