Москва, 17 июля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. С 1 июля 2024 года в России на 8% вырастут регулируемые цены на газ. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном 17 июля на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно документу, цены проиндексируют как для населения, так и для промышленности. При этом следующее повышение ещё на 8% произойдёт 1 июля 2025 года.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ФАС предложила индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8% с 1 июля 2024 года. Полученные средства планируется направить на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей. В ФАС считают, что это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надёжного обеспечения потребителей энергоресурсом.

Предыдущее повышение цен произошло 1 декабря 2022 года. Тогда индексация оптовых цен составила 8,5%. Следующее повышение предполагалось через 1,5 года — с 1 июля 2024 года.