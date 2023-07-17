Москва, 17 июля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Совещание президента России Владимира Путина по ситуации с Крымским мостом пройдёт в открытом режиме в 19:00 мск, заявил 17 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Да, покажут в эфире», — сказал он ТАСС.

На совещании ожидается в том числе доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который отправился на место теракта. По словам Пескова, после ознакомления на месте с ситуацией Путин будет ожидать его визита к 19:00 по ВКС.

В ночь на 17 июля киевский режим осуществил атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате теракта была повреждена одна из секций моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле из Новооскольского округа Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

В правительстве РФ сообщили, что ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Следственный комитет РФ по факту теракта возбудил уголовное дело.

Теракт на Крымском мосту не имеет военного смысла и нужен Киеву, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления ВСУ, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко. В подготовке таких терактов активно заняты также спецслужбы западных государств, добавил эксперт.