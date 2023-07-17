Москва, 17 июля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Санитарно-карантинный контроль рейсов из Египта усилен из-за случаев неустановленного заболевания в этой стране. Об этом 17 июля сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

«В связи со сложившейся ситуацией в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр», — говорится в сообщении.

Отмечается, симптомы заболевания схожи с лихорадкой Денге, основными переносчиками которой являются комары Aedes aegypti. В ведомстве подчеркнули, что если переносчика нет, то заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что сотрудничают с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации о болезни, рисках её распространения и предпринимаемых мерах.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Екатеринбурге среди сотрудников распределительного центра OZON зарегистрировали случаи менингококковой инфекции. Два человека умерли.

В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты проводят обработку помещений центра, в частности, обрабатывают все поверхности. По состоянию на 9 июля в Свердловской области зафиксировали 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные.