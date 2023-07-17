Москва, 17 июля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Автозавод «Москвич» с 2026 года начнёт производство электромобилей с отечественными электродвигателем и тяговой батареей, сообщила 17 июля пресс-служба Минпромторга России.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«В 2024 году в производстве будут налажены процессы сварки и окраски кузова с привлечением российских поставщиков. С 2026 года «Москвич» начнёт производство электромобилей с использованием основных российских компонентов — электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы», — сказано в релизе.

Также в Минпромторге сообщили, что автозавод «Москвич» включен в специнвестконтракт своего технологического партнера — ПАО «Камаз», что позволит включить автомобили бренда в программы льготного автокредитования и лизинга.

Так, по условиям программы льготного автокредитования скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль «Москвич 3е» составит 25%, но не более 625 тыс. рублей. По программе льготного лизинга электромобили будут доступны к покупке со скидкой от 10 до 25%.

Как передавало ИА Регнум, завод «Москвич» образовали в ходе передачи правительству Москвы активов французского автоконцерна Renault. Переименование официально оформили в июне 2022 года. Его основным технологическим партнёром стал «КамАЗ».

В апреле 2023 года на московском заводе продемонстрировали новую модель седана «Москвич-6». Производство и продажу автомобиля планируют запустить во второй половине 2023 года.