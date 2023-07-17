Мелитополь, 17 июля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Для всех транзитно проезжающих по Азовскому кольцу в Запорожской области автомобилей никаких препятствий и ограничений не будет, сообщил 17 июля временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

(сс) Kaliper1

По его словам, действие комендантского часа с 22:30 до 05:00 не будет распространяться на территории Запорожской области на автомобильную дорогу М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» от Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР.

Кроме того, действие комендантского часа не будет распространяться и на автомобильную дорогу М-18 «Харьков — Симферополь — Ялта» от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.

Как сообщало ИА Регнум, в Национальном антитеррористическом комитете ранее сообщили, что в ночь на 17 июля спецслужбы Украины совершили террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. Два человека погибли, 14-летняя девочка получила ранения.

Движение автомобилей по мосту было временно приостановлено, его предполагается восстановить в кратчайшие сроки. Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил автомобилистам использовать для проезда маршрут через территорию ДНР.