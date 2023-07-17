Москва, 17 июля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Обвиняемая в вымогательстве у Промсвязьбанка журналистка Александра Баязитова уже 11 месяцев находится в СИЗО и подготовила вместе с сокамерниками проект поправок в уголовное законодательство. Речь идёт о гуманизации законодательства — в частности, о недопустимости содержания в СИЗО ряда категорий граждан. Навестивший её член СПЧ, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников передал бумаги советнику президента РФ, председателю СПЧ Валерию Фадееву. Предложения будут изучены в ближайшее время.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Александра Баязитова

«Надо посидеть в тюрьме, чтобы понять, какие изменения действительно назрели. Мы поддерживаем инициативы, озвученные ранее президентом РФ, председателем Верховного Суда РФ и главой СПЧ по этой части», — передал её слова правозащитник.

Как рассказал Мельников ИА Регнум, жалоб на лечение у страдающей диабетом и другими заболеваниями журналистки нет.

«Лекарства получает, врачи помогают, часть медикаментов ей передают с воли — изолятор этому не препятствует. За находившейся на ее иждивении матерью-инвалидом сейчас ухаживают сестры Баязитовой, но они не могут обеспечить ей постоянный уход и внимание, поскольку с матерью проживала именно Александра. Она жалуется на отсутствие все эти месяцы свиданий и звонков с родными. Судья обещала дать разрешение на звонки, но прошло уже два судебных слушания, в результате которых заседания по просьбе потерпевшей стороны теперь проходят в закрытом режиме. Раньше Баязитова могла видеть родственников хотя бы на заседаниях, а теперь нет и такой возможности. Сама она надеется, что процесс будет все-таки открытым», — отметил член СПЧ.

Александра Баязитова и другие фигуранты дела, по версии следствия, вымогали 1,2 млн рублей у руководства Промсвязьбанка. Свою вину Баязитова не признает. В январе этого года Валерий Фадеев просил генпрокурора РФ взять это дело на контроль и проверить законность и обоснованность избрания меры пресечения в отношении журналистки.

В августе прошлого года Баязитова, страдающая от сахарного диабета и ещё ряда заболеваний просила суд дать ей домашний арест, чтобы иметь возможность помогать матери, которую недавно выписали из больницы. Депутат Госдумы Евгений Попов отмечал, что преступление, вменяемое журналистке, не является насильственным.

Ранее в Сети появилась внутренняя переписка, арестованных за схожее экономическое преступление сотрудников Ксении Собчак. По версии следствия, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев вымогали 11 млн у главы Ростеха Сергея Чемезова. Скриншоты переписки свидетельствуют о том, что именно телеведущая управляла всеми рабочими процессами в канале, а также предоставляла для него информацию.