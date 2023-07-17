Тамань, Краснодарский край, 17 июля, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Строители работают на участке Крымского моста, где был совершён теракт. Видео с актуальной обстановкой на мосту опубликовал 17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

В кадре виден повреждённый пролёт моста, этот участок огорожен лентами. На мосту находятся строители. Дорожное покрытие поливают из пожарных шлангов.

Также на записи виден пассажирский поезд, который идёт по железнодорожному мосту мимо места подрыва.

Ранее НАК в заявили, что Крымский мост в ночь на 17 июля атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате повреждено автодорожное полотно моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребёнок.

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Как сообщало ИА Регнум, на месте подрыва проводятся оперативные и следственные действия. СКР по факту теракта возбудил уголовное дело. Сотрудники ведомства устанавливают лиц из числа украинских спецслужб и вооружённых формирований, причастных к организации и исполнению преступления.