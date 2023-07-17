Москва, 17 июля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. В ближайшее время в столичном регионе (Москве и Подмосковье) будут введены в использование новые банкноты номиналом 100 рублей, сообщили 17 июля в Центробанке России.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«В ближайшее время в столичном регионе появятся новые банкноты номиналом 100 рублей, которые уже начали распространяться в других регионах страны. Их дизайн отличается от купюр образца 1997 года. И они имеют более усовершенствованную защиту», — сообщили представители регулятора РИА Новости.

Новая купюра номиналом 100 рублей была представлена в 2022 году. На ее лицевой стороне — символы Москвы, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Новые банкноты будут поступать в обращение постепенно и будут находиться в обращении наравне с существующими купюрами, отмечали в ЦБ.

Ранее 17 июля в пресс-службе Центробанка сообщили, что в Москве и Подмосковье начали поступать в оборот банкноты номиналом 5 и 10 рублей. В течение нескольких лет такие купюры не печатались, напомнили в ЦБ.

Пятирублёвая банкнота печатается по образцу 1997 года (на лицевой стороне — памятник «Тысячелетие России» в Великом Новгороде, на оборотной — стена Новгородского кремля), десятирублёвая — по образцу 1997 года с изменениями 2004 года (на лицевой стороне — мост через Енисей и часовня в Красноярске, на оборотной — плотина Красноярской ГЭС).