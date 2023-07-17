Москва, 17 июля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили в ЛНР и ДНР склады боеприпасов оперативной группы «Лиман» и двух бригад ВСУ, сообщил 17 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ были уничтожены в районах населённых пунктов Новоегоровка ЛНР, Краматорск и Водяное ДНР.

Кроме того, в ходе боевых действий на донецком направлении уничтожено до 320 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, система М777 американского производства, а также САУ Krab польского производства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков заявил, что российские военные на запорожском направлении поразили скопления живой силы и техники ВСУ, а также уничтожили склад боеприпасов противника. Склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ уничтожен у населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области, уточнил он.