Москва, 17 июля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Власти ДНР приостановили действие комендантского часа, чтобы обеспечить проезд автомобилей в Крым через территорию республики, сообщил 17 июля врио главы ДНР Денис Пушилин.

Council.gov.ru

Кроме того, в регионе введены в действие меры, которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов, отметил Пушилин. Профильным ведомствам ДНР поручено обеспечить наличие в достаточном количестве топлива и сопутствующих товаров на АЗС по пути следования.

«Всем пассажирам, которые въезжают на территорию Донецкой Народной Республики, в роуминге будет приходить СМС с сообщением, где будет указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования. Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ночь на 17 июля спецслужбы Украины совершили террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. Два человека погибли, 14-летняя девочка получила ранения. Следственный комитет устанавливает лиц из спецслужб и вооружённых формирований Украины, причастных к теракту. Возбуждено уголовное дело.

Президенту России Владимиру Путину доложено о теракте, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ликвидацией последствий теракта занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сразу после теракта призвал автомобилистов временно воздержаться по Крымскому мосту. Позднее он сообщил, что ремонт повреждённого полотна будет проведён в кратчайшие сроки.

Не исключено, что украинские надводные дроны, применявшиеся для атаки на мост, наводил американский беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум капитан первого ранга Василий Дандыкин. Борьба с надводными дронами предполагает их обнаружение локационными средствами и уничтожение либо крупнокалиберными пулемётами, либо малой зенитной артиллерией, добавил эксперт.